Plug Power Aktie News: Anleger schicken Plug Power ins Plus

Zuletzt konnte die Aktie von Plug Power zulegen und verteuerte sich in der Frankfurt-Sitzung um 1,1 Prozent auf 18,77 EUR. Die Plug Power-Aktie zog in der Spitze bis auf 19,00 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 18,65 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 7.060 Plug Power-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 26.01.2021 auf bis zu 61,69 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 11.05.2021 Kursverluste bis auf 14,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

2023 dürfte Plug Power einen Verlust von -0,039 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

