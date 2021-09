Plug Power Aktie News: Plug Power legt zu

Im XETRA-Handel gewannen die Plug Power-Papiere zuletzt 0,6 Prozent. Bei 22,23 EUR markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 22,23 EUR. Bisher wurden via XETRA 524 Plug Power-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.01.2021 markierte das Papier bei 59,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Bei 9,24 EUR fiel das Papier am 26.09.2020 auf ein 52-Wochen-Tief.

In der Plug Power-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 -0,220 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Plug Power ist ein amerikanisches Unternehmen, das sich mit der Entwicklung und Herstellung von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen befasst, die herkömmliche Batterien in elektrisch betriebenen Geräten und Fahrzeugen ersetzen.

