Plug Power Aktie News: E-Mobilität Wasserstoff Index Aktie Plug Power am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Plug Power gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Plug Power konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,3 Prozent auf 2,43 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 2,43 USD zu. Bei 2,45 USD markierte die Plug Power-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 2,42 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Plug Power-Aktien beläuft sich auf 637.799 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 13,16 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 441,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Plug Power-Aktie. Am 03.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,22 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Plug Power-Aktie derzeit noch 8,85 Prozent Luft nach unten.

Plug Power-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 09.05.2024 äußerte sich Plug Power zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,46 USD gegenüber -0,35 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 120,26 Mio. USD in den Büchern – ein Minus von 42,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Plug Power 210,29 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.08.2024 dürfte Plug Power Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

2024 dürfte Plug Power einen Verlust von -1,201 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

