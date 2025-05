PNE, Clearvise, MPC Energy: Branchencomeback ist angelaufen

PNE, Clearvise und MPC Energy halten Portfolios von Stromerzeugungsanlagen auf Basis Erneuerbarer Energien in unterschiedlicher Größenordnung. Die Aktien waren in den letzten zwei Jahren nicht gefragt, aber langsam dreht sich der Wind.

Ursächlich für das geringe Interesse an den Aktien in den Jahren 2023 und 2024 war ein Sammelsurium von Faktoren. Der Anstieg der Zins- und Materialkosten hat neue Projekte im Bereich der Erneuerbaren unattraktiver gemacht, zugleich haben Materialengpässe Vorhaben zusätzlich erschwert. Und bei Bestandsanlagen insbesondere in Deutschland sorgten rückläufige Strompreise für wieder sinkende Einnahmen aus den Portfolios nach einem Peak in 2022.

Das hat PNE zu spüren bekommen, doch das Unternehmen hat erfolgreich darauf gesetzt, mehr Projekte zu verkaufen, anstatt sie für den eigenen Bestand zu behalten. Diese Strategieanpassung führte 2024 bereits zu einem kräftigen Anstieg des EBITDA um 73 Prozent auf 69 Mio. Euro, und für das laufende Jahr werden 70 bis 110 Mio. Euro angepeilt. An der Börse blieb das nicht unbemerkt: Der Aktie ist bislang im laufenden Jahr eine dynamische Erholung gelungen, die den Wert zuletzt auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Jahren getrieben hat.

Noch nicht ganz so weit ist Clearvise, doch auch hier zeichnet sich deutlich die Ergebniswende ab. Nachdem das bereinigte [...]

