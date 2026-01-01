DAX24.751 +0,9%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 +3,1%Nas23.401 +0,7%Bitcoin79.392 +1,7%Euro1,1678 -0,4%Öl61,29 +0,8%Gold4.424 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr 10 DAX-Trends für 2026: Starten Sie gut informiert ins neue Börsenjahr
Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie Dezember 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Commerzbank-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

POLITIK/Linken-Chef: EU soll Gipfel auf Grönland abhalten

05.01.26 14:20 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Linken-Chef Jan van Aken fordert eine klare Absage Europas an US-Ansprüche auf die zu Dänemark gehörende Insel Grönland. "Warum nicht mal einen EU-Gipfel auf Grönland durchführen, um klarzumachen, die USA haben hier nichts zu suchen", sagte van Aken in Berlin. "Grönland gehört zu Europa und sonst gar nichts."

Wer­bung

Er brachte zudem persönliche Konsequenzen für US-Präsident Donald Trump ins Gespräch. "Trump hat zum Beispiel Golfplätze hier in Europa, die könnte man dichtmachen", sagte der Linken-Vorsitzende. Oder man könnte Trumps Kryptowährung in Europa "an die Kette legen".

Van Aken hatte bereits die US-Militäraktion in Venezuela scharf kritisiert und von "Staatsterrorismus" gesprochen. Nun zog er Parallelen zum Angriffskrieg des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine. Trump und Putin hätten jeweils den Blick auf die Nachbarstaaten als ihre Einflusszone gerichtet.

Das Verhalten Trumps erinnere ihn an die Annexion der Krim durch Russland 2014. "Da haben alle einmal das kritisiert und sich dann weggeduckt und weitergemacht, als ob nichts geschehen wäre", sagte van Aken. "Ich befürchte, wenn es keine klare Ansage aus Deutschland gibt von Friedrich Merz, aus der Europäischen Union, dann wird die USA sich ermuntert fühlen, genau so weiterzumachen."/vsr/DP/mis