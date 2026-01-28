DAX24.823 -0,3%Est505.933 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 -1,6%Nas23.857 +0,2%Bitcoin73.504 -1,3%Euro1,1983 +0,2%Öl69,45 +1,0%Gold5.562 +2,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y OHB 593612 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 CSG Group A420X0 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Leitzins unverändert: DAX schließt etwas tiefer -- S&P 500 erstmals über 7.000er - US-Börsen wenig bewegt -- ASML: Umsatzsprung -- BYD, OHB, Starbucks, NVIDIA, Corning, Micron im Fokus
Top News
Bitpanda wird zur umfangreichsten Investment App Europas Bitpanda wird zur umfangreichsten Investment App Europas
Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen Wells Fargo warnt: Speicherchip-Mangel könnte Autohersteller hart treffen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

POLITIK: Richterbund lobt Hubigs Vorschlag zur IP-Speicherpflicht

29.01.26 05:31 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die von Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) vorgeschlagene Pflicht zur Speicherung von IP-Adressen ist aus Sicht von Richtern und Staatsanwälten ein gutes Instrument, zur Aufklärung von Internetkriminalität. Die in ihrem Entwurf vorgesehene Speicherpflicht für drei Monate werde den Bedürfnissen der Ermittler gerecht und stelle keinen unverhältnismäßigen Eingriff in Bürgerrechte dar, heißt es in einer Einschätzung des Deutschen Richterbunds (DRB).

Wer­bung

Kriminelle Nutzer können identifiziert werden

Das Justizministerium hat Länder und Verbände mit Frist bis zu diesem Freitag um eine Stellungnahme zu dem Vorhaben gebeten. Die IP-Adresse wird vorübergehend vergeben. Sie ist quasi die Anschrift eines Computers im Internet, mit der dieser identifiziert werden kann. Die Internetanbieter sollen nun laut Entwurf verpflichtet werden, vorsorglich zu speichern, welchem Internetanschluss eine IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt zugeordnet war.

Keine Speicherung von Standortdaten

Gespeichert werden sollen demnach auch weitere Daten, wie Portnummern, die für eine eindeutige Zuordnung der IP-Adresse zu einem Anschlussinhaber nötig sind. Welche Websites der jeweilige Nutzer besucht hat oder wo er sich zu dem Zeitpunkt aufhielt, soll dagegen nicht vorsorglich gespeichert werden.

Ziel der geplanten Speicherpflicht, zu der Hubig in diesem Frühjahr einen Kabinettsbeschluss anstrebt, ist vor allem eine höhere Aufklärungsrate bei Online-Betrug, Hasskriminalität im Netz und Kinderpornografie. Gerade bei der Suche nach Tätern, die Darstellungen von sexuellem Missbrauch an Kindern im Internet verbreiten, sei die IP-Adresse oft der einzige Ermittlungsansatz, argumentiert etwa das Bundeskriminalamt (BKA).

Wer­bung

Unter anderem aus den Reihen der Grünen kommt jedoch Kritik. Sie nennen das Vorhaben eine "anlasslose Massenüberwachung". Die CSU könnte sich dagegen auch eine sechsmonatige Speicherpflicht vorstellen.

Richterbund: Streit endlich beilegen

DRB-Bundesgeschäftsführer Sven Rebehn warnt vor neuen Grabenkämpfen. Er sagt: "Es ist höchste Zeit, den erbittert geführten politischen Streit um die IP-Adressen-Speicherung beizulegen." Schließlich habe der Europäische Gerichtshof Deutschland längst den Weg für eine europarechtskonforme Regelung gewiesen. Dieser Weg werde mit dem nun vorgelegten Entwurf jetzt endlich beschritten.

Buschmann wollte IP-Adressen erst bei Verdacht speichern

Wegen rechtlicher Unsicherheiten wird die alte Regelung zur Vorratsdatenspeicherung seit 2017 nicht mehr genutzt. In Zeiten der Ampel-Regierung scheiterte eine Neuregelung an Uneinigkeit unter den Koalitionspartnern. Besonders die FDP, die mit Marco Buschmann damals den Justizminister stellte, war gegen eine Pflicht zur anlasslosen Speicherung von IP-Adressen./abc/DP/zb