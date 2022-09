Porsche SE Vz Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Porsche SE Vz

Um 04:22 Uhr rutschte die Porsche SE Vz-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 68,82 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 68,74 EUR. Bei 69,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 411.306 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 97,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.02.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche SE Vz-Aktie somit 29,53 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 59,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 16,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 93,75 EUR.

Am 19.05.2021 legte Porsche SE Vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2021 endete, vor. Porsche SE Vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 07.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 14,10 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

