Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zum Vortag unverändert notierte die Porsche Automobil vz-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 36,27 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 36,40 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 36,21 EUR. Mit einem Wert von 36,21 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 25.092 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 44,25 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 33,40 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 8,59 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,14 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 41,83 EUR aus.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.03.2025 erfolgen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,94 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

