Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz auf grünem Terrain

Zuletzt konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 60,72 EUR. In der Spitze legte die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 61,62 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,36 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 201.223 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 66,24 EUR markierte der Titel am 14.02.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,28 EUR. Dieser Wert wurde am 19.03.2020 erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 65,17 EUR je Porsche SE Vz-Aktie an. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 14,15 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Die kommende Generation der Tech-Stars: Diese 8 Highflyer-Aktien sind die stärksten

Porsche-Chef Blume: Stückzahl keine relevante Größe - Beim Sparen in der Spur - Aktie gewinnt

Porsche SE erwartet höheren Gewinn für 2020

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com