Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So bewegt sich Porsche Automobil vz

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 34,84 EUR nach oben.

Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 34,84 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 34,87 EUR aus. Bei 34,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 149.594 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (43,68 EUR) erklomm das Papier am 13.07.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 30,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 14,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,13 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 38,43 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie.

Am 14.05.2025 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,53 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen -1019000000,00 EUR – eine Minderung von 189,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,14 Mrd. EUR eingefahren.

Am 13.08.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 18.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 9,05 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Volkswagen-Aktie etwas höher: VW liefert im zweiten Quartal etwas mehr aus

Porsche-Aktie robust: Porsche verkauft im ersten Halbjahr weniger Autos

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Porsche Automobil vz von vor 10 Jahren bedeutet