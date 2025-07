Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag auf grünem Terrain

Kurs der Porsche Automobil vz

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 37,86 EUR nach oben.

Um 09:07 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 37,86 EUR nach oben. Bei 37,96 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 37,84 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 71.882 Porsche Automobil vz-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (42,62 EUR) erklomm das Papier am 28.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 12,57 Prozent wieder erreichen. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 30,46 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 19,55 Prozent sinken.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 14.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -3,53 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 3,49 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen -1019000000,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 189,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche Automobil vz 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Experten kalkulieren am 18.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 9,05 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

