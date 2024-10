Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz schiebt sich am Freitagnachmittag vor

Porsche Automobil vz im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 40,13 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Porsche Automobil vz-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 40,13 EUR nach oben. In der Spitze legte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,24 EUR zu. Bei 39,14 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 409.431 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 30,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 37,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 6,63 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Im Vorjahr erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre 2,56 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,00 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 13.08.2024 lud Porsche Automobil vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 14,77 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

