Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verbilligt sich am Nachmittag

Die Porsche SE Vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 05.05.2022 16:22:00 Uhr um 0,1 Prozent auf 78,22 EUR nach. In der Spitze fiel die Porsche SE Vz-Aktie bis auf 78,08 EUR. Bei 80,24 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 273.562 Porsche SE Vz-Aktien gehandelt.

Bei 102,00 EUR erreichte der Titel am 08.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 23,31 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 101,13 EUR an.

Porsche SE Vz veröffentlichte am 29.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Porsche SE Vz am 10.05.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Porsche SE Vz rechnen Experten am 16.05.2023.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche SE Vz-Gewinn in Höhe von 16,54 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie, BASF-Aktie & Co.: Welche DAX-Unternehmen die höchsten Dividendenrenditen bieten

Porsche-Aktie knapp im Minus: Porsche SE gewinnt in Berufung gegen Hedgefonds

Porsche SE-Aktie: Die neue Börsenhoffnung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images