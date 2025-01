Kurs der Porsche Automobil vz

Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittag in Grün

06.01.25 12:04 Uhr

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 36,39 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 11:48 Uhr 1,1 Prozent. Bei 36,87 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 36,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 284.182 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft. Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Porsche Automobil vz-Aktie somit 30,45 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 33,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 8,22 Prozent wieder erreichen. Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,14 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 41,83 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 vor. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 25.03.2025 gerechnet. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,94 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie Handel in Frankfurt: LUS-DAX verliert zum Handelsende Schwacher Handel in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Abgaben Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt nachmittags ab

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images