Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger schicken Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 39,65 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte um 09:05 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 39,65 EUR. Das Tagestief markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 39,51 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,55 EUR. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 17.723 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,95 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,47 EUR am 10.09.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 5,50 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2024.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.11.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 18.11.2025 dürfte Porsche Automobil vz die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 14,77 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

