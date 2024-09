Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz macht am Montagmittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Porsche Automobil vz nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 39,60 EUR.

Um 11:43 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 39,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bei 39,64 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 39,25 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 123.167 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,32 EUR an. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 24,31 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 05.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,99 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 4,07 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,14 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2024.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Porsche Automobil vz-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 18.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche Automobil vz-Gewinn in Höhe von 15,41 EUR je Aktie aus.

