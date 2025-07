Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Mittag schwächer

Porsche Automobil vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 34,28 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 34,28 EUR. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 34,10 EUR. Bei 34,16 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 120.121 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 43,64 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.07.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 27,30 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Porsche Automobil vz-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,13 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,53 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,14 Mrd. EUR gelegen.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 18.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 9,05 EUR fest.

