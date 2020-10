Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz mit angezogener Handbremse

Bei der Porsche SE Vz-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 50,32 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,58 EUR an. Das Tagestief markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 49,85 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 50,58 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 52.198 Stück.

Bei 70,66 EUR erreichte der Titel am 10.01.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 63,83 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 11,27 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gegen Porsche wegen Spritverbrauch

Dieselskandal: Ex-AUDI-Chef Stadler vor Gericht

VW ID.3, BMW i3, Opel Ampera-e und Porsche Taycan: Darum konnten Elektroautos an Teslas V3-Supercharger-Stationen kostenlos aufgeladen werden

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com