Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz fällt am Vormittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 39,76 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 39,76 EUR. Im Tief verlor die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 39,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 39,77 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 47.531 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 24,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 37,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Verlust von 5,76 Prozent wieder erreichen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 EUR. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 53,00 EUR.

Am 13.08.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 13.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 14,77 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

