Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Montagmittag tiefer

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 38,59 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 38,59 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 38,52 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 38,73 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.688 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei 52,32 EUR markierte der Titel am 10.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,58 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 37,99 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 56,67 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Porsche Automobil vz am 14.05.2024 vor.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 15,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

