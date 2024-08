Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 38,76 EUR zu.

Um 09:07 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 38,76 EUR. Bei 38,79 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 38,73 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.005 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 25,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.08.2024 (37,99 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 1,99 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Porsche Automobil vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,56 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,56 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 56,67 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals.

Voraussichtlich am 13.08.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 15,81 EUR je Aktie belaufen.

