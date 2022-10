Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagnachmittag leichter

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 56,46 EUR. In der Spitze büßte die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 55,80 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 56,82 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 446.217 Porsche Automobil vz-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,66 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,19 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.10.2022 Kursverluste bis auf 55,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie liegt somit 1,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 82,75 EUR aus.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 19.05.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt 24,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Porsche Automobil vz am 08.11.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 07.11.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 14,10 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

