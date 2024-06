Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz büßt am Freitagnachmittag ein

Blick auf Porsche Automobil vz-Kurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,8 Prozent auf 42,22 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 42,22 EUR abwärts. Bei 42,08 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 43,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Porsche Automobil vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.006.289 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 16.06.2023 auf bis zu 58,02 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,65 EUR ab. Mit Abgaben von 1,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Porsche Automobil vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,56 EUR belaufen. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Porsche Automobil vz dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.08.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche Automobil vz einen Gewinn von 16,89 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

