Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz stärker

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche SE Vz-Papiere zuletzt 0,1 Prozent. Die Porsche SE Vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,54 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 49,75 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 65.251 Porsche SE Vz-Aktien.

Bei 70,66 EUR markierte der Titel am 10.01.2020 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.03.2020 (28,28 EUR).

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 61,20 EUR. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 11,27 EUR je Aktie belaufen.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

