Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Porsche Automobil vz im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 39,64 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 39,64 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie sank bis auf 39,44 EUR. Bei 39,85 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 196.655 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 52,32 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,99 Prozent hinzugewinnen. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,47 EUR ab. Mit Abgaben von 5,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,06 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche Automobil vz-Aktie wird bei 53,00 EUR angegeben.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.11.2024 präsentieren. Am 18.11.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 14,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

Zuversicht in Frankfurt: DAX legt letztendlich zu

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX verbucht zum Ende des Montagshandels Zuschläge

Pluszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich fester