Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochvormittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 34,10 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 1,5 Prozent auf 34,10 EUR nach. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 34,10 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,16 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.614 Porsche Automobil vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2024 bei 43,64 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 27,98 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 30,46 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,67 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2024 mit 1,91 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,13 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,43 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,53 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 3,49 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei -1019000000,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 189,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche Automobil vz wird am 13.08.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 9,05 EUR je Aktie belaufen.

