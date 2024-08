Porsche Automobil vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche Automobil vz am Vormittag zu

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Zuletzt ging es für das Porsche Automobil vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 39,94 EUR.

Die Porsche Automobil vz-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 39,94 EUR. Der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 40,00 EUR zu. Bei 39,97 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.601 Porsche Automobil vz-Aktien.

Bei einem Wert von 52,32 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Mit einem Zuwachs von 31,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 37,99 EUR ab. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 5,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Porsche Automobil vz-Aktie im Durchschnitt mit 56,67 EUR.

Porsche Automobil vz ließ sich am 13.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Am 13.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 18.11.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 16,05 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

