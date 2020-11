Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz zieht an

Aktien in diesem Artikel

Zuletzt konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der BTE-Sitzung um 2,1 Prozent auf 55,81 EUR. Der Kurs der Porsche SE Vz-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 56,14 EUR zu. Die BTE-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 55,68 EUR. Bisher wurden via BTE 5.469 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 70,62 EUR erreichte der Titel am 11.01.2020 00:00:00 ein 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2020 00:00:00 auf bis zu 28,37 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 63,40 EUR aus. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 11,31 EUR je Aktie in den Porsche SE Vz-Büchern.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

