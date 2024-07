Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Vormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Porsche Automobil vz. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 42,97 EUR zu.

Um 09:05 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 42,97 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 43,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 6.899 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,94 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 27,86 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.06.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 41,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 3,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,67 EUR an.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Porsche Automobil vz am 13.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 16,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

