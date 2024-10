Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz zeigt sich am Freitagvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 40,09 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere um 09:06 Uhr 1,1 Prozent. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 40,15 EUR. Bei 39,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 29.690 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,51 Prozent hinzugewinnen. Bei 37,47 EUR erreichte der Anteilsschein am 10.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 6,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,56 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,06 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 53,00 EUR an.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 18.11.2025.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 14,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

