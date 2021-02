Porsche SE Vz-Aktie aktuell: Porsche SE Vz im Aufwind

Zuletzt sprang die Porsche SE Vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 65,50 EUR zu. Die Porsche SE Vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 65,82 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 64,38 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 456.502 Porsche SE Vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.02.2021 bei 65,82 EUR. Am 19.03.2020 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 28,28 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Porsche SE Vz-Aktie bei 65,33 EUR. Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 14,58 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

