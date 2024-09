Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 41,31 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 41,31 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 41,44 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 41,15 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 162.490 Porsche Automobil vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 52,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche Automobil vz-Aktie. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 37,47 EUR. Mit Abgaben von 9,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,56 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,14 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 55,50 EUR.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.11.2024 veröffentlicht. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 18.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 15,41 EUR je Aktie in den Porsche Automobil vz-Büchern.

