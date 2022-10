Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz wird am Vormittag ausgebremst

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 57,72 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche Automobil vz-Aktie bisher bei 57,62 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 57,62 EUR. Zuletzt wechselten 18.872 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Bei 97,66 EUR markierte der Titel am 23.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 40,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.10.2022 bei 55,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 82,75 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 24,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Porsche Automobil vz am 08.11.2022 vorlegen. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 07.11.2023 präsentieren.

In der Porsche Automobil vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 14,10 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

