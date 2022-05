Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagvormittag gesucht

Um 23.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das Porsche SE Vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 72,12 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche SE Vz-Aktie sogar auf 73,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 35.844 Porsche SE Vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 08.06.2021 bei 102,00 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,29 Prozent könnte die Porsche SE Vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 67,02 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 97,50 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Porsche SE Vz gewährte am 10.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.08.2022 terminiert. Schätzungsweise am 09.08.2023 dürfte Porsche SE Vz die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 16,22 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche SE Vz-Aktie

BMW- und Mercedes-Benz-Aktien stark - Branchenfavoriten von Bernstein

Hot Stocks heute: Trade der Woche: NETFLIX Unlimited Long, PD416V - Nachfrage zu Porsche SE

Porsche-Aktie: Wolfgang Porsche wird wiedergewählt zum Chefkontrolleur der Porsche SE

Ausgewählte Hebelprodukte auf Porsche SE Vz Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Porsche SE Vz

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images