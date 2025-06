Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag billiger

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,7 Prozent auf 33,02 EUR nach.

Werte in diesem Artikel

Um 09:05 Uhr fiel die Porsche Automobil vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 33,02 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 32,99 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 33,06 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.913 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 43,68 EUR erreichte der Titel am 13.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 32,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Bei 30,46 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie 7,75 Prozent sinken.

Nach 1,91 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,95 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 38,43 EUR.

Am 14.05.2025 legte Porsche Automobil vz die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Porsche Automobil vz mit einem Umsatz von insgesamt -1019000000,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,14 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 189,78 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.08.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Porsche Automobil vz rechnen Experten am 18.08.2026.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2025 9,91 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Porsche Automobil vz-Aktie

DAX 40-Wert Porsche Automobil vz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Porsche Automobil vz-Investment von vor einem Jahr verloren

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

DAX 40-Papier Porsche Automobil vz-Aktie: So viel Verlust hätte ein Porsche Automobil vz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren