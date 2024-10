Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Mittwochmittag freundlich

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Porsche Automobil vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 40,27 EUR zu.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 40,27 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Porsche Automobil vz-Aktie sogar auf 40,68 EUR. Bei 40,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.562 Porsche Automobil vz-Aktien.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 52,32 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 29,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 37,47 EUR am 10.09.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 51,33 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Porsche Automobil vz am 13.08.2024.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 14,46 EUR im Jahr 2024 aus.

