Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagnachmittag gefragt

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Porsche Automobil vz konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 37,19 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 37,19 EUR. In der Spitze gewann die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 37,98 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 37,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 508.098 Porsche Automobil vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 52,32 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 40,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (33,40 EUR). Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 11,35 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Porsche Automobil vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,56 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,89 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 38,57 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie an.

Porsche Automobil vz gewährte am 13.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals.

Am 25.03.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Porsche Automobil vz veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 12,94 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie.

