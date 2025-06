Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Dienstagvormittag höher

Notierung im Fokus

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Porsche Automobil vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 33,88 EUR.

Das Papier von Porsche Automobil vz legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 33,88 EUR. Die Porsche Automobil vz-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 33,93 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 33,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 44.659 Porsche Automobil vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 43,68 EUR markierte der Titel am 13.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 28,93 Prozent Plus fehlen der Porsche Automobil vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 30,46 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,09 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie.

Zuletzt erhielten Porsche Automobil vz-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,91 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,95 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 38,43 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Porsche Automobil vz am 14.05.2025 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,53 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 3,49 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 189,78 Prozent auf -1019000000,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,14 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Porsche Automobil vz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 13.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 18.08.2026 dürfte Porsche Automobil vz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche Automobil vz-Aktie in Höhe von 9,91 EUR im Jahr 2025 aus.

