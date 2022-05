Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz tendiert am Mittwochvormittag nordwärts

Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr stieg die Porsche SE Vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 72,70 EUR. Bei 72,82 EUR erreichte die Porsche SE Vz-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,66 EUR. Bisher wurden via XETRA 7.629 Porsche SE Vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.06.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,73 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,02 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 8,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,50 EUR an.

Am 10.05.2022 hat Porsche SE Vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 09.08.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,22 EUR je Porsche SE Vz-Aktie belaufen.

