Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz tendiert am Dienstagvormittag fester

Die Aktie von Porsche Automobil vz zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Porsche Automobil vz-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 43,10 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 43,10 EUR zu. Die Porsche Automobil vz-Aktie legte bis auf 43,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,90 EUR. Zuletzt wechselten 14.829 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 55,56 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 41,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,56 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Porsche Automobil vz 2,56 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,67 EUR für die Porsche Automobil vz-Aktie aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Porsche Automobil vz zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals.

Die Porsche Automobil vz-Bilanz für Q2 2024 wird am 13.08.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,89 EUR je Porsche Automobil vz-Aktie belaufen.

