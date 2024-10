Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Freitagvormittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Porsche Automobil vz gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Porsche Automobil vz-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 39,97 EUR.

Der Porsche Automobil vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 39,97 EUR. Die Abwärtsbewegung der Porsche Automobil vz-Aktie ging bis auf 39,66 EUR. Bei 40,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche Automobil vz-Aktien beläuft sich auf 37.876 Stück.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 52,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,90 Prozent könnte die Porsche Automobil vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 37,47 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche Automobil vz-Aktie ist somit 6,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,00 EUR. Im Vorjahr hatte Porsche Automobil vz 2,56 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,33 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Porsche Automobil vz am 13.08.2024.

Porsche Automobil vz dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 13.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Porsche Automobil vz möglicherweise am 18.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 14,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

