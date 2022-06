Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 27.06.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,8 Prozent auf 65,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 66,84 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 65,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 270.611 Porsche SE Vz-Aktien umgesetzt.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. 32,44 Prozent Plus fehlen der Porsche SE Vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.06.2022 (63,92 EUR). Abschläge von 3,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 97,50 EUR.

Am 10.05.2022 hat Porsche SE Vz die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Kennzahlen für Q2 2022 dürfte Porsche SE Vz am 08.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 09.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 15,19 EUR je Porsche SE Vz-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images