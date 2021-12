Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verliert

Die Porsche SE Vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 84,34 EUR nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX, der im Moment bei 15.789 Punkten tendiert. Das bisherige Tagestief markierte Porsche SE Vz-Aktie bei 84,26 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 84,30 EUR. Der Tagesumsatz der Porsche SE Vz-Aktie belief sich zuletzt auf 71.819 Aktien.

Bei 102,00 EUR markierte der Titel am 07.06.2021 eines neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Bei einem Wert von 54,06 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.01.2021).

Das durchschnittliche Kursziel der Porsche SE Vz-Aktie wird bei 103,63 EUR angegeben. Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2022 15,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Porsche Automobil Holding SE ist eine deutsche Holdinggesellschaft. Sie hält die Mehrheit der Stammaktien an der Volkswagen AG, einem der weltweit führenden Automobilhersteller. Der Volkswagen-Konzern besteht aus den Marken Volkswagen Pkw, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Nutzfahrzeuge, Scania und MAN. Außerdem gehört ein Anteil von 10 Prozent an dem US-amerikanischen Technologieunternehmen INRIX Inc. zum Portfolio der Porsche Automobil Holding.

