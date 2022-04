Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie notierte um 16:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 77,64 EUR zu. Kurzfristig markierte die Porsche SE Vz-Aktie bei 79,36 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 77,98 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 326.259 Stück.

Am 08.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 102,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 23,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 67,02 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 101,13 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie aus.

Am 29.03.2022 lud Porsche SE Vz zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2021 endete.

Die Vorlage der Q1 2022-Finanzergebnisse wird am 10.05.2022 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2023-Bilanz auf den 16.05.2023.

Experten gehen davon aus, dass Porsche SE Vz im Jahr 2023 16,54 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: THOMAS KIENZLE / Kontributor/Getty Images