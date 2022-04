Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Freitagvormittag im Aufwind

Um 09:22 Uhr konnte die Aktie von Porsche SE Vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 79,46 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 79,48 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 79,14 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Porsche SE Vz-Aktien beläuft sich auf 19.883 Stück.

Bei 102,00 EUR erreichte der Titel am 08.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 67,02 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Porsche SE Vz-Aktie damit 18,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 101,13 EUR für die Porsche SE Vz-Aktie.

Am 29.03.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2022 veröffentlicht. Schätzungsweise am 16.05.2023 dürfte Porsche SE Vz die Q1 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Porsche SE Vz-Gewinn in Höhe von 16,54 EUR je Aktie aus.

