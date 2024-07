Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche Automobil vz-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die Porsche Automobil vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 41,58 EUR. Im Tageshoch stieg die Porsche Automobil vz-Aktie bis auf 41,75 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 41,54 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.316 Porsche Automobil vz-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,28 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.08.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Porsche Automobil vz-Aktie derzeit noch 30,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2024 (40,14 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Porsche Automobil vz-Aktie 3,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,56 EUR an Porsche Automobil vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,56 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 56,67 EUR.

Am 14.05.2024 hat Porsche Automobil vz die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Porsche Automobil vz-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Porsche Automobil vz im Jahr 2024 15,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

