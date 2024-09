Porsche Automobil vz Aktie News: Porsche Automobil vz am Montagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Porsche Automobil vz. Die Porsche Automobil vz-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 40,79 EUR abwärts.

Die Porsche Automobil vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,5 Prozent im Minus bei 40,79 EUR. Bei 40,65 EUR markierte die Porsche Automobil vz-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 41,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 410.703 Porsche Automobil vz-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,32 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Porsche Automobil vz-Aktie mit einem Kursplus von 28,27 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 37,47 EUR. Derzeit notiert die Porsche Automobil vz-Aktie damit 8,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Porsche Automobil vz seine Aktionäre 2023 mit 2,56 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,14 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 55,50 EUR.

Porsche Automobil vz veröffentlichte am 13.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 13.11.2024 dürfte Porsche Automobil vz Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Am 18.11.2025 wird Porsche Automobil vz schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Porsche Automobil vz ein EPS in Höhe von 15,41 EUR in den Büchern stehen haben wird.

