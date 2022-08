Porsche SE Vz Aktie News: Porsche SE Vz am Mittwochvormittag mit Kursplus

Das Papier von Porsche SE Vz konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 73,50 EUR. Die Porsche SE Vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 73,86 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 73,64 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 38.659 Porsche SE Vz-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 97,66 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,74 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.07.2022 bei 59,06 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche SE Vz-Aktie liegt somit 24,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 93,75 EUR.

Porsche SE Vz ließ sich am 19.05.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Porsche SE Vz in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 07.11.2023 dürfte Porsche SE Vz die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Porsche SE Vz-Aktie in Höhe von 14,10 EUR im Jahr 2021 aus.

