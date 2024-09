Porsche Aktie News: Porsche tendiert am Montagnachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Die Aktie von Porsche gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Porsche-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,6 Prozent auf 70,40 EUR nach.

Die Porsche-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 70,40 EUR. In der Spitze büßte die Porsche-Aktie bis auf 69,94 EUR ein. Mit einem Wert von 71,06 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 110.348 Porsche-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 08.09.2023 auf bis zu 102,65 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,81 Prozent. Am 13.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,12 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Porsche-Aktionäre betrug im Jahr 2023 2,31 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,11 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 97,38 EUR für die Porsche-Aktie.

Am 24.07.2024 legte Porsche die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,35 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Porsche 1,50 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,45 Mrd. EUR – ein Plus von 1,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Porsche 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Porsche dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,45 EUR je Aktie aus.

