Porsche Aktie News: Porsche am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,3 Prozent auf 66,70 EUR.

Die Porsche-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 66,70 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 65,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 66,50 EUR. Bisher wurden heute 265.335 Porsche-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,65 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 35,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,12 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Porsche-Aktie.

Zuletzt erhielten Porsche-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,10 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Porsche-Aktie wird bei 93,88 EUR angegeben.

Am 24.07.2024 lud Porsche zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,35 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,50 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Porsche mit einem Umsatz von insgesamt 10,45 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,33 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,08 Prozent gesteigert.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 23.10.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Porsche-Gewinn in Höhe von 4,46 EUR je Aktie aus.

